Der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter bewertet die Kritik von US-Präsident Trump an den Verteidigungsausgaben der Nato-Partner als teilweise erfolgreich.

Die Europäer hätten verstanden, dass Lastenteilung auch mehr Geld bedeute, sagte er im Deutschlandfunk. Auch Frankreichs Präsident Macron habe mit seiner Aussage, die Nato sei "hirntot", einen wunden Punkt getroffen. Damit habe er deutlich gemacht, dass die Mitgliedsländer keine gemeinsame politische Agenda hätten. Der Obmann der Union im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags ergänzte, die Militärallianz solle mit China in einen Beratungsprozess einsteigen, um zum Beispiel über den Umgang mit Afrika und IT-Systemen zu sprechen. Wegen der Menschenrechtslage sei Peking kein Partner im herkömmlichen Sinne.



Die Staats- und Regierungschefs der Nato kommen heute in Watford bei London zu einer Arbeitssitzung zusammen. Im Entwurf der Abschlusserklärung ist vorgesehen, dass China erstmals als mögliche neue Bedrohung bezeichnet wird. Zudem wird in dem Papier der gegenseitige Beistand in dem seit 70 Jahren bestehenden Bündnis bekräftigt.