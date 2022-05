Ukraine-Krieg

Kiew: Asow-Stahlwerk in Mariupol wird aufgegeben

Das ukrainische Militär will das Stahlwerk in Mariupol als letzte Bastion der Hafenstadt aufgeben. Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte erklärte, die Evakuierung der Kämpfer markiere das Ende der Mission. Ähnlich äußerte sich das Verteidigungsministerium in Kiew.

17.05.2022