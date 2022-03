Zerstörung durch einen russischen Angriff in Mariupol in der Ukraine. (dpa/TASS | Valentin Sprinchak)

Dies bedeutet vor allem eine Verschlechterung rund um Mariupol, erklärte der ukrainische Präsidentenberater Arestowytsch in einer Videobotschaft. Dort kämpften die eingeschlossenen ukrainischen Soldaten weiter; die humanitäre Lage sei katastrophal. Es sei weiterhin unmöglich, Lebensmittel und Medikamente in die Stadt zu bringen. Von russischer Seite hieß es heute früh, es würden weiter zusätzliche Einheiten an die ukrainische Grenze verlegt. Im Übrigen würden die Raketen- und Luftangriffe auf Truppen und militärische Infrastrukturen fortgesetzt, unter anderem in der Stadt Charkiw, im Osten der Ukraine, sowie im Umkreis der Hauptstadt Kiew.

Die Angaben aus dem Kriegsgebiet sind kaum zu überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.