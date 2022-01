Die Flagge der Ukraine (ANATOLII STEPANOV / AFP)

Man habe deutlich gemacht, dass die Äußerungen inakzeptabel seien, teilte das Außenministerium in Kiew mit. Der deutsche Marine-Chef Schönbach hatte bei einer Veranstaltung in Indien gesagt, dass die Halbinsel Krim, die 2014 von Russland annektiert wurde, niemals in den Bestand der Ukraine zurückkehren werde; und dass die Ukraine den Mitgliedskriterien für die Nato nicht entsprechen werde.

Zudem kritisierte die Ukraine bei dem Gespräch mit der deutschen Botschafterin erneut, dass Deutschland keine Waffen an das Land liefern will. Kiew hatte die Bundesregierung angesichts der Bedrohung durch Russland wiederholt um Waffenlieferungen gebeten. Bundesverteidigungsministerin Lambrecht sagte der "Welt am Sonntag", Waffenlieferungen seien aktuell nicht hilfreich - das sei Konsens in der Bundesregierung.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.