Das Bild zeigt eine Stadtansicht von Dschidda in Saudi-Arabien, wo derzeit eine internationale Konferenz zur Lage in der Ukraine stattfindet. (picture-alliance / dpa / Sputnik / Mikhail Voskresenskiy)

Dabei seien unterschiedliche Standpunkte geäußert worden, erklärte der Stabschef von Präsident Selenskyj, Jermak. "Wir hatten sehr produktive Beratungen über die wesentlichen Prinzipien, auf deren Basis ein gerechter und dauerhafter Frieden geschaffen werden sollte."

Ein Vertreter der EU hatte zuvor gesagt, es sei keine gemeinsame Abschluss-Erklärung zu erwarten. Saudi-Arabien werde jedoch einen Plan für weitere Gespräche mit Arbeitsgruppen vorlegen, um Themen wie globale Ernährungssicherheit, nukleare Sicherheit und Gefangenenfreilassungen zu erörtern.

Außenministerin Baerbock begrüßte, dass die Konferenz überhaupt stattgefunden hat: "Jeder Millimeter Fortschritt in Richtung eines gerechten und fairen Friedens bringt ein Stück Hoffnung für die Menschen in der Ukraine", sagte die Grünen-Politikerin der "Bild am Sonntag". Der ukrainische Präsident Selenskyj habe "mit seiner Friedensformel dafür einen ganz entscheidenden Pfad aufgezeigt".

Konferenz mit mehr als 40 Staaten, darunter auch China

Gestern hatte es zunächst eine große Plenums-Veranstaltung mit Vertreten aus über 40 Staaten gegeben, heute standen vor allem bilaterale Gespräche an. Zu den teilnehmenden Ländern gehörten westliche Staaten wie die USA und Deutschland, aber auch Indien, Südafrika und China. Russland wurde nicht eingeladen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur war zuletzt ein Friedensplan im Umlauf, der von Gastgeber Saudi-Arabien und weiteren Ländern vorgelegt worden sei. Dieser sehe eine Unversehrtheit der Ukraine vor, eine Waffenruhe an allen Fronten, die Aufnahme von Friedensgesprächen unter UNO-Aufsicht sowie den Austausch von Gefangenen.

In Moskau bezeichnete der russische Vizeaußenminister Rjabkow die Konferenz als sinnlosen und vergeblichen Versuch des Westens, Länder des globalen Südens auf die Seite der Ukraine zu ziehen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.