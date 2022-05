L-R: Melanie Joly, Aussenministerin von Kanada, Jean-Yves Le Drian, Aussenminister von Frankreich, Annalena Baerbock, Bundesaussenministerin, Luigi Di Maio, Aussenminister von Italien, und Elizabeth Truss, Aussenminister von Grossbritannien, beim G7-Treffen in Weissenhaus (IMAGO/photothek)

Kuleba sagte nach einem Treffen mit den G7-Außenministern in Weißenhaus in Schleswig-Holstein, es mangele den ukrainischen Streitkräften vor allem an flexiblen Raketensystemen und Kampfflugzeugen. Die Lieferungen des Westens an Waffen seien insgesamt mittlerweile zwar zufriedenstellend, klar sei aber, dass die Unterstützung so lange weitergehen müsse, bis die Ukraine den Krieg gegen Russland gewonnen habe.

Bundesaußenministerin Baerbock warnte vor allem vor den Auswirkungen der russischen Getreideblockade. Von der sich abzeichnenden globalen Ernährungskrise sei im Moment nur die Spitze des Eisbergs zu sehen, sagte Baerbock. Man stelle sich der Verantwortung, diese bevorstehende Krise zu bewältigen und schnell zu handeln, so Baerbock.

Zur G7-Gruppe führender Industriestaaten zählen neben Deutschland die USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada, Italien und Japan.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 13.05.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.