Darin bitte sie um Mithilfe beim Schutz kritischer Infrastrukturen im Land und um Cyberspionage gegen russische Truppen, heißt es. Eine entsprechende Anfrage sei in Hackerforen aufgetaucht. Hunderte Bewerbungen seien bereits eingegangen. Sie würden nun geprüft, um sicherzustellen, dass darunter keine russischen Agenten seien. Ein Verteidigungsattaché in der ukrainischen Botschaft in Washington erklärte, er könne die Informationen über den Aufruf weder bestätigen noch dementieren. Die ukrainische Regierung äußerte sich bislang nicht.

