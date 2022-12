Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba (Evelyn Hockstein/Pool Reuters/AP)

Die Ukraine werde den Winter durchkämpfen müssen, sagte Außenminister Kuleba bei einer Pressekonferenz in Kiew. Sein Land benötige mehr Luftabwehrsysteme, Munition und gepanzerte Fahrzeuge.

Bei einer internationalen Ukraine-Konferenz in Paris waren dem Land Soforthilfen für den Winter in Höhe von gut einer Milliarde Euro zugesagt worden. Das Geld soll für den Aufbau der wichtigsten Infrastruktur eingesetzt werden, die regelmäßig von Russland angegriffen wird. Wegen der Attacken kommt es in der Ukraine immer wieder zu Stromausfällen oder Unterbrechungen bei der Wasserversorgung.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 13.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.