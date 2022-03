Der ukrainische Außenminister Kuleba. (dpa/Geert Vanden Wijngaert)

Er schrieb in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP, die USA hätten keine Einwände dagegen. Nun sei es an Polen, zu entscheiden. Kuleba hatte zuvor in Warschau mit US-Außenminister Blinken und dem amerikanischen Verteidigungsminister Austin gesprochen. Beide hatten Präsident Biden bei seinem Besuch in Polen begleitet.

Die polnischen Kampfflugzeuge vom Typ Mig-29 waren bereits Anfang des Monats von Polen angeboten worden. Einen Transfer an die ukrainischen Streitkräfte über den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland hatten die USA damals abgelehnt. Washington sah darin die Gefahr einer Eskalation zwischen der NATO und Russland.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.