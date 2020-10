Bei den Kommunalwahlen in der Ukraine muss der Kiewer Bürgermeister und frühere Boxweltmeister Klitschko voraussichtlich in die Stichwahl.

Ersten Prognosen zufolge verfehlte der 49-Jährige im ersten Durchgang mit rund 45 Prozent der Stimmen die notwendige absolute Mehrheit. Genauere Auszählungsergebnisse für die Stadt mit drei Millionen Einwohnern sollen morgen vorliegen. Klitschko gilt als Gegner von Präsident Selenskyj. Die Kandidaten der Partei des ukrainischen Staatschefs konnten den vorliegenden Prognosen nach in keiner bedeutenden Großstadt gewinnen oder in die Stichwahl einziehen. Diese soll am 15. November stattfinden.

