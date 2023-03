Mychajlo Podoljak ist politischer Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / Kyodo)

Präsidentenberater Podoljak sagte, Kiew führe einen Verteidigungskrieg und greife nicht auf russischem Boden an. Er vermutete hinter den Drohnenangriffen inner-russische Attacken. Kremlsprecher Peskow erklärte als Reaktion, man glaube Podoljak nicht.

In dieser Woche waren in mehreren russischen Regionen Drohnen abgestürzt, darunter auch im Großraum Moskau. Gestern wurde zudem kurzzeitig der Luftraum über St. Petersburg geschlossen. Medienberichten zufolge soll mindestens einer der Flugkörper mit Sprengstoff beladen gewesen sein. Präsident Putin ordnete stärkere Überwachung entlang der Grenze zur Ukraine an.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.