Das Logo des Internationalen Währungsfonds (picture alliance / dpa / Jim Lo Scalzo)

Wie der IWF in Washington mitteilte, wurden rund 890 Millionen US-Dollar an Krediten für die Regierung in Kiew freigegeben. Das Geld solle für Haushaltshilfen verwendet werden, hieß es. Es handelt sich um den ersten Teil eines Kreditprogramms von insgesamt 15,6 Milliarden Dollar.



