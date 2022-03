Feuerwehrleute bekämpfen den Brand eines Einkaufszentrums in Kiew nach einem russischen Angriff. (STR / MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE PRESS SERVICE / AFP)

Zum Angriff auf zivile Ziele in Kiew erklärte der ukrainische Rettungsdienst auf Facebook, "feindlicher Beschuss" habe mehrere Stockwerke eines Einkaufszentrums im Stadtviertel Podilsky in Brand gesetzt. Auf von offizieller Seite veröffentlichten Aufnahmen von Überwachungskameras war eine große Explosion zu sehen, gefolgt von mehreren kleineren. Nach Angaben von Anwohnern soll einige Tage zuvor ein mobiler Raketenwerfer in der Nähe gesehen worden sein. Laut Bürgermeister Klitschko wurden zudem mehrere Wohnhäuser im westlichen Stadtteil Podil beschädigt und in Brand gesetzt.

Der russische Vormarsch auf die Hauptstadt war nach Berichten verschiedener Seiten zuletzt weitgehend zum Stillstand gekommen. Russische Soldaten lieferten sich im Nordwesten und Osten der Stadt sporadische Gefechte mit ukrainischen Verteidigern.

Russisches Militär startet Offensive im Osten

Im Osten der Ukraine ist die russische Armee nach eigener Darstellung um zwölf Kilometer vorgerückt. Man habe inzwischen die südöstlich gelegene Siedlung Nikolske erreicht, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der ukrainische Generalstab bestätigte das nicht, schrieb auf Facebook aber von russischen Mobilisierungsmaßnahmen in den Regionen Luhansk und Donezk. Die Angaben über den Kriegsverlauf lassen sich unabhängig kaum überprüfen.

Ukraine lehnt Kapitulation in Mariupol ab

Die ukrainische Regierung lehnte unterdessen die russische Forderung nach einer Aufgabe der Hafenstadt Mariupol ab. Vize-Ministerpräsidentin Wereschtschuk sagte der Zeitung "Ukrajinska Prawda", es werde weder eine Kapitulation noch ein Niederlegen der Waffen geben. Vielmehr solle Russland die Öffnung eines humanitären Korridors ermöglichen. Zuvor hatte die russische Armee die ukrainischen Truppen in Mariupol aufgefordert, die Waffen niederzulegen und die belagerte Hafenstadt zu verlassen. Laut einer Meldung der russischen Staatsagentur Tass sollte zu diesem Zweck am Morgen ein Korridor eingerichtet werden, über den ukrainische Kämpfer die Stadt hätten verlassen dürfen - jedoch nur ohne Waffen und Munition.

