Ukraine Aktuell

Kiew erneut unter Beschuss

Auch wenn die Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut unter Beschuss stand, flauten die Kämpfe im Donezk-Becken, dem am stärksten umkämpften Gebiet im Ukraine-Krieg, in den vergangenen Tagen ab. Beobachter sehen die Wetterbedingungen als Hauptgrund.

Kellermann, Florian | 14. Dezember 2022, 06:49 Uhr