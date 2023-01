Trümmerteile einer abgeschossenen Kamikaze-Drohne im Schewtschenkiwski-Bezirk von Kiew (dpa )

Der Kiewer Bürgermeister Klitschko teilte mit, im Nordosten der Stadt habe es eine Explosion gegeben. Laut der Militärverwaltung für die Region Kiew ist die Luftabwehr aktiviert. Die Bewohner der Stadt wurden dazu aufgerufen, in den Schutzräumen zu bleiben.

Die russische Armee hatte in der Neujahrsnacht und im Laufe des Tages dutzende Ziele in der Ukraine aus der Luft angegriffen. Dabei wurden in der Hauptstadt Kiew und anderen Regionen des Landes mindestens vier Menschen getötet. Der ukrainische Generalstab erklärte, vielfach seien Kamikaze-Drohnen aus iranischer Produktion zum Einsatz gekommen.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.