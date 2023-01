Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal (Archivfoto) (dpa/Büro des Ministerpräsidenten Schmyhal)

Das erklärte Ministerpräsident Schmyhal anlässlich des bevorstehenden EU-Gipfels Anfang Februar in Kiew. Die Europäische Union hatte die Ukraine im Juni zusammen mit Moldau zum Beitrittskandidaten erklärt. Allerdings dürfte der Beitrittsprozess Jahre dauern. Zu dem Spitzentreffen am 3. Februar in Kiew werden nicht die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten, sondern Kommissionschefin von der Leyen, mehrere Kommissare und Ratspräsident Michel erwartet.

