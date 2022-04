UNO-Generalsekretär Guterres (Alejandro Martínez Vélez/EUROPA PRESS/dpa)

Man bitte ihn, Initiator und Garant eines humanitären Korridors zu werden, sagte die ukrainische Vizeregierungschefin Wereschtschuk in Kiew. Mitarbeiter der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz sollten die Evakuierungsmöglichkeit überwachen. Wereschtschuk dementierte zugleich, dass es heute einen mit der russischen Seite vereinbarten Korridor zum Abzug aus dem Stahlwerk gebe. Eine einseitig verkündete Maßnahme biete keine Sicherheit, schrieb sie auf Telegram. - Guterres wird morgen in Moskau erwartet, am Donnerstag dann in der Ukraine.

Zuvor hatte die russische Armee eine Feuerpause rund um das Stahlwerk in der Hafenstadt Mariupol angekündigt, um Zivilpersonen den Abzug zu ermöglichen. Sie sollte um 14 Uhr Ortszeit in Kraft treten. Ob die Gefechte eingestellt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.