Ein britischer Kampfpanzer vom Typ Challenger II. Großbritannien will diese Panzer an die Ukraine liefern, Deutschland zögert bei den Leopard-Panzern weiter (picture alliance / empics / Ben Birchall)

Jeder Panzer, der kampffähig sei, müsse heute an der Front sein, schrieb der Leiter des Büros von Präsident Selenskyj, Jermak, auf den Kurznachrichtenkanal Telegram. Ohne einen Sieg der Ukraine mit einer Rückkehr zu den Grenzen von 1991 und einer Bestrafung Russlands werde es weder eine stabile Entwicklung noch eine klare Weltordnung geben. In Berlin hatte der Sprecher der Bundesregierung, Hebestreit, zuvor mitgeteilt, dass man Anträge von Drittstaaten zur Genehmigung von Leopard-Panzer-Lieferungen an die Ukraine "mit der nötigen Zügigkeit, aber auch Gründlichkeit" prüfen würde.

Inzwischen kündigte Polens Ministerpräsident Morawiecki einen entsprechenden Antrag an. Zuletzt hatte auch Finnland seine grundsätzliche Bereitschaft zur Überlassung von Panzern aus deutscher Produktion an Kiew erklärt.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.