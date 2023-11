Die Ukraine meldet drei tote Zivilisten bei Kämpfen, zwei kamen in der Region Donezk ums Leben. (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Babenko)

In der südukrainischen Stadt Cherson seien bei einem Angriff mit Streumunition drei Menschen ums Leben gekommen, teilte Innenminister Klymenko mit. Fünf weitere Personen seien verletzt worden. Zudem wurde ukrainischen Angaben zufolge bei einem russischen Angriff in der Region Cherson ein Mann in seinem Wohnhaus getötet. Zwei weitere Menschen kamen in der Region Donezk ums Leben.

Russland meldete den Tod eines Militärkorrespondenten des staatlichen russischen Fernsehens, der in Saporischschja unterwegs war. Demnach erlag er Verletzungen, die er am Vortag durch eine ukrainische Drohnenattacke erlitten haben soll. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich.

