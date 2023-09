Ukraine kann besetzte Gebiete zurückerobern. (IMAGO/ITAR-TASS/Dmitry Yagodkin)

Sowohl an der Ost- als auch an der Südfront hätten die Streitkräfte weitere Gebiete zurückerobert, teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin Maljar mit. Als ein Beispiel nannte sie die Region um die Stadt Bachmut. Dort seien in der vergangenen Woche fast zwei Quadratkilometer zurückerobert worden.

Zuvor hatte es von russischer Seite geheißen, es sei erneut ein ukrainischer Drohnenangriff in der Region Belgorod abgewehrt worden. Dabei seien Trümmerteile auf eine Straße gefallen.

