Ukrainische Soldaten in der Region Saporischschja (dpa / Ukrinform )

Die Streitkräfte seien in der Region Saporischschja im Süden der Ukraine weiter in Richtung der russischen Verteidigungslinien vorgedrungen, sagte ein Armeesprecher. In der Region hatte die Armee gestern den Ort Robotyne zurückerobert.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte hingegen in seinem täglichen Lagebericht, an verschiedenen Orten im Süden seien ukrainische Angriffe abgewehrt worden. Auch rund um die umkämpfte Stadt Bachmut in der Ostukraine könnten die russischen Streitkräfte standhalten, sagte der von Moskau eingesetzte Regierungschef der Region Donezk im Fernsehen.

Die Angaben aus den Kampfgebieten sind von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

Unterdessen soll der vor einer Woche bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommene Chef der Privatarmee Wagner, Prigoschin, beigesetzt worden sein. Die Trauerfeier in Prigoschins Heimatstadt Sankt Petersburg habe im engsten Kreis stattgefunden, teilte der Pressedienst des Söldnerführers mit.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.