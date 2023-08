Die Ukraine ist in der Hauptstadt Kiew und anderen Teilen des Landes nach Behördenangaben erneut von Russland mit Drohnen angegriffen worden (Archivfoto). (Jae C. Hong/AP/dpa)

Mehrere Regionen seien mit Raketen beschossen worden, hieß es. Unter anderem in den Außenbezirken Kiews sei die Luftabwehr aktiviert worden, teilte die Militärverwaltung der ukrainischen Hauptstadt mit. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau gab seinerseits an, über den Regionen Brjansk und Kursk ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt zu haben. Die Flugkörper seien zerstört worden.

Die Angaben beider Kriegsparteien können häufig nicht überprüft werden.

Weiterführende Informationen

