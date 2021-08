Nach dem Tod des belarussischen Aktivisten Schischow in der Ukraine hat die Polizei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Leiche weise Verletzungen auf, darunter ein Kratzer an der Nase und eine Wunde an der Lippe, teilte die Nationalpolizei mit. Sie ermittelt unter anderem wegen Mordverdachts.

Schischow war am Morgen tot in einem Park nahe seines Wohnorts in Kiew gefunden worden. Seine Organisation "Belarussisches Haus in der Ukraine" geht von einem Mordanschlag aus. Es gebe keinen Zweifel, dass es eine geplante Operation von Geheimagenten aus Belarus gewesen sei, hieß es. Oppositionsführerin Tichanowskaja betonte, die Tat zeige, dass sich Belarussen selbst im Ausland nicht sicher fühlen könnten, solange es jene gebe, die Vergeltung an ihnen üben wollten.

Jensen (FDP) Lukaschenkos Schergen könnten verwickelt sein

Schischows Tod ist auch in Deutschland mit großer Besorgnis aufgenommen worden. Die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte, Jensen, sprach von einem Schock. Nach den Erfahrungen der letzten Monate sei es zumindest sehr naheliegend, dass Schergen von Diktator Lukaschenko in seinen Tod verwickelt sein könnten, so die FDP-Politikerin. Die Europäische Union müsse die ukrainischen Behörden bei den Ermittlungen unterstützen.



Schischow war nach Angaben seiner Organisation im vergangenen Jahr aus Belarus geflohen, nachdem er dort an Protesten gegen Machthaber Lukaschenko teilgenommen hatte. In Kiew gründete er die Initiative "Belarussisches Haus in der Ukraine". Die Gruppe kümmert sich um Lukaschenko-Kritiker im Exil.

