Feuerwehrleute löschen einen Brand nach einem russischen Raketenangriff in Kiew. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Guterres war nach seinem Besuch Anfang der Woche in Moskau in die Ukraine gereist. Dort bemühte er sich unter anderem um die Evakuierung der Menschen aus dem von russischen Truppen eingeschlossenen Asow-Stahlwerk in Mariupol. Dorthin hatten sich neben ukrainischen Soldaten auch Zivilisten gerettet. Kreml-Sprecher Peskow erklärte zuletzt, Präsident Putin habe deutlich gesagt, dass Zivilisten gehen könnten. Kämpfer müssten jedoch ihre Waffen niederlegen. Dies sei nicht verhandelbar.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.