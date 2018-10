In Kiew haben einige tausend Nationalisten und Rechtsradikale demonstriert, darunter auch Gruppen aus Deutschland.

Begleitet von einem großen Polizeiaufgebot zogen sie durch die Straßen. Die Kundgebung sollte an die Gründung der Ukrainischen Aufstandsarmee vor 76 Jahren erinnern, die damals teils mit den deutschen Besatzern kollaborierte. Anhänger der deutschen neonazistischen Splitterpartei "Der Dritte Weg" sowie der NPD-Jugend beteiligten sich an dem Marsch in Kiew.