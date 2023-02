Ein ukrainischer Soldat steht in seiner Stellung an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut in der Region Donezk. (Libkos / AP / dpa / Libkos)

In der ostukrainischen Stadt Charkiw hat das russische Militär demnach mehrere Angriffe auf kritische Infrastruktur ausgeführt. Noch herrscht dem Bürgermeister zufolge kein Überblick über die genauen Schäden. In Saporischschja wurde die Energieversorgung attackiert. Ein Vertreter der von der Ukraine gehaltenen Stadt sprach von den heftigsten Angriffen seit Beginn der russischen Invasion vor fast einem Jahr. Im gesamten Land herrschte am Morgen Luftalarm.

Kiews Militärgeheimdienst hatte gestern erklärt, die erwartete Offensive Russlands habe begonnen - vor allem in den Gebieten Luhansk und Donezk. Der dortige ukrainische Gouverneur sagte, in Städten wie Bachmut versuchten die russischen Kräfte, neue Erfolge zu erzielen.

