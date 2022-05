Blick über das Stahlwerk Asowstal in Mariupol im Osten der Ukraine. (IMAGO/ITAR-TASS)

Der Asow-Kommandeur Prokopenko erklärte in einem Video, das höhere Militärkommando habe den Befehl gegeben, das Leben der Soldaten zu retten. Es werde außerdem daran gearbeitet, die Leichen getöteter Kämpfer aus der Anlage zu bringen.

Russischen Angaben zufolge hatten sich in den vergangenen Tagen mehr als 1.700 ukrainische Bewaffnete ergeben, die sich in den Bunkern unter dem Stahlwerk verschanzt hatten. Sie seien in Kriegsgefangenschaft genommen worden. Russische Truppen hatten die Hafenstadt Mariupol Anfang März angegriffen und in wochenlangen Kämpfen erobert - bis auf das Stahlwerk.

