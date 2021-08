Bei einer Konferenz zur Zukunft der von Russland annektierten Halbinsel Krim haben die Ukraine und Vertreter von rund 50 Ländern das Vorgehen Moskaus erneut verurteilt.

In einer gemeinsamen Abschlusserklärung hieß es, man dürfe die Menschenrechtsverletzungen in der Region sowie die fortschreitende Militarisierung der Krim nicht länger hinnehmen. Zudem müsse die Halbinsel wieder an die Ukraine zurückgegeben werden. Der ukrainische Präsident Selenskyi rief die Teilnehmer des Forums auf, ihre Kräfte zu bündeln, um Russland zu Verhandlungen zu bewegen. Dies könne durch eine Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau erfolgen. EU-Ratspräsident Michel sicherte die Unterstützung der Europäischen Union zu und versprach, die Ukraine nicht alleine zu lassen. Von russischer Seite wurde das Treffen in Kiew kritisiert. Außenminister Lawrow sprach von einem Hexensabbat.



Russland hatte die Krim vor sieben Jahren nach einer militärischen Invasion in sein Staatsgebiet eingegliedert.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.