Ukrainische Soldaten an der Bahnstation von Kramatorsk nach einem Raketenangriff. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)

Wie der Generalstab in Kiew mitteilte, wurden russische Truppen im Gebiet nahe Kramatorsk umgruppiert. Dabei sei auch die gleichnamige Stadt von Artillerie beschossen worden. Ähnlich stelle sich die Lage weiter nördlich, nahe der Stadt Slowjansk, dar. Dort versuchten die Russen mithilfe von Artilleriefeuer ihre taktische Lage zu verbessern, um so wieder in den Angriff übergehen zu können, heißt es. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben aus dem Kriegsgebiet ist nicht möglich. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau meldete heute früh Angriffe auf ukrainische Stellungen und Panzer, nannte aber keine Details.

Gestern waren bei einem russischen Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Winnyzja mindestens 22 Menschen getötet worden, viele werden noch vermisst.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.