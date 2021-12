Der ukrainische Außenminister Kuleba sieht den Biden-Putin-Gipgel als einen Beitrag zu Deeskalation. (dpa/Geert Vanden Wijngaert)

Außenminister Kuleba sagte in Kiew, er sei sicher, dass Putin einige klare und starke Signale erhalten habe. Die ukrainische Regierung begrüße das entschiedene diplomatische Engagement der USA. Russland müsse zurück an den Verhandlungstisch geholt werden. Nötig sei aber auch die Androhung von Konsequenzen wie Sanktionen, um Moskau von einer militärischen Eskalation abzuhalten, so Kuleba.

Nach Ansicht des Kreml brachte der Videogipfel keinen Durchbruch. Die Situation stelle weder Russland noch die USA zufrieden, sagte der außenpolitische Berater Putins, Uschakow, in Moskau. Das Weiße Haus in Washington erklärte, Biden habe sich besorgt wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine geäußert und mit Konsequenzen in Form von Sanktionen gedroht.

