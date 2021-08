Die Ukraine hat den 30. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion mit einer Militärparade gefeiert.

Auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew marschierten rund 5.000 Soldaten an Mitgliedern der Regierung und internationalen Gästen vorbei. Panzer, Artillerie, Kampfdrohnen und neueste Raketentechnik wurden präsentiert. Über der Hauptstadt flogen Helikopter, Kampfflugzeuge und das größte Frachtflugzeug der Welt - die "Mriya". Präsident Selenskyj sagte in seiner Rede, die Ukraine sei zwar ein junges Land, sie verfüge aber über eine tausendjährige Geschichte.



Vor der Parade wurde eine Schweigeminute für die in der Ostukraine gefallenen Soldaten abgehalten. Seit 2014 kämpft die ukrainische Armee dort gegen Separatisten, die von Russland unterstützt werden. UNO-Schätzungen zufolge kamen bereits mehr als 13.000 Menschen - darunter zahlreiche Zivilisten - ums Leben. Ein Friedensplan liegt auf Eis.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.