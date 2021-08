Die Ukraine richtet in Kiew eine Konferenz zur Zukunft der annektierten Halbinsel Krim aus.

Zur sogenannten "Krim-Plattform" werden Vertreter aus 40 Ländern wie den USA, Großbritannien und vielen EU-Mitgliedsstaaten erwartet. Für Deutschland nimmt Bundeswirtschaftsminister Altmaier teil. Außenminister Maas hatte seine Teilnahme wegen der Entwicklungen in Afghanistan abgesagt. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj soll das Treffen die russische Annexion der Krim erneut in den Fokus der Weltpolitik setzen. Die russische Regierung erklärte, es handle sich um eine - Zitat - "provokante Veranstaltung" und einen "direkten Angriff auf die territoriale Integrität Russlands".



Die Halbinsel im Schwarzen Meer war 2014 von Russland annektiert worden. Die EU erkennt die Übernahme der Krim durch Russland nicht an, seit sieben Jahren sind Sanktionen in Kraft.

