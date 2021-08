Bei einer Konferenz zur Zukunft der von Russland annektierten Halbinsel Krim hat die Ukraine erneut ihren Anspruch auf die Region reklamiert.

Präsident Selenskyi sagte bei dem Treffen in Kiew, von nun an laufe der Countdown zur De-Okkupation der Schwarzmeer-Halbinsel. Russland hatte die Krim vor sieben Jahren nach einer militärischen Invasion in sein Staatsgebiet eingegliedert.



Unterstützt wird die Ukraine von mehr als 40 Ländern wie den USA, Großbritannien und vielen EU-Mitgliedsstaaten, die zum Abschluss des Treffens heute noch eine gemeinsame Erklärung unterzeichnen wollen. EU-Ratspräsident Michel sagte, die Annexion dürfe niemals legalisiert werden. Von russischer Seite wurde das Treffen in Kiew kritisiert. Außenminister Lawrow sprach von einem Hexensabbat.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.