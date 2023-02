Ein zerstörtes Haus in der Ukraine (Archivbild) (picture alliance / dpa / Alexander Ermochenko)

Es handele sich um jeweils 101 Männer, wie der Leiter des Präsidentenbüros, Jermak, in Kiew mitteilte. Unter den Ukrainern seien auch 63 Soldaten aus dem lange umkämpften Stahlwerk Asow in Mariupol. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte die Freilassung von 101 russischen Soldaten. Sie seien nach Moskau gebracht worden. Zuletzt hatte es Anfang Februar einen größeren Gefangenenaustausch gegeben. Der Regierung in Kiew zufolge kamen bisher rund 2.000 Ukrainer frei.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidialamtes griff das russische Militär heute erneut Infrastrukturanlagen und andere Ziele im Norden und Westen sowie in den ostukrainischen Gebieten Dnipropetrowsk und Kirowohrad an. Die Armeeführung meldete 16 abgefangene Raketen.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.