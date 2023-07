Russischer Angriffskrieg

Der Büroleiter des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskyj, Andrij Jermak (imago / ITAR-TASS / Pyotr Sivkov)

Der Leiter der Präsidialverwaltung, Jermak, schrieb auf Telegram, es gehe um konkrete und langfristige Verpflichtungen der Vereinigten Staaten mit dem Ziel, der Ukraine zu einem Sieg gegen Russland zu verhelfen und künftige russische Aggressionen zu verhindern. Jermak betonte, die bevorstehenden Gespräche mit den USA seien nur der Anfang. Die Ukraine arbeite an bilateralen Vereinbarungen auch mit ihren anderen Verbündeten. Die Gruppe der sieben führenden Industrienationen hatte vor drei Wochen beim NATO-Gipfel in Litauen Sicherheitsgarantien für die Ukraine angekündigt.

Der Leiter der Präsidialverwaltung bestätigte außerdem, dass Saudi-Arabien eine Konferenz zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine veranstalten will. Medienberichten zufolge soll sie Anfang August in Dschidda stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 31.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.