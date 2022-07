Zugleich wurde in Kiew vor Vertrauen in die Zusagen des Kriegsgegners Russland gewarnt. Präsident Selenskyj erklärte in einer Videobotschaft, es sei jedem klar, dass es Provokationen von Seiten Russlands geben könnte. Außenminister Kuleba sagte der Nachrichtenagentur AP, er drücke die Daumen, dass es funktioniere. Er habe aber kein Vertrauen in Russland. - Das Abkommen betrifft die Ausfuhr von rund 22 Millionen Tonnen Getreide über bislang von Russland blockierte ukrainische Häfen am Schwarzen Meer.