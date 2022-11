Ukraine fordert Patriot-Luftabwehrsysteme von der Nato. (picture alliance/dpa)

Der ukrainische Außenminister Kuleba sagte vor einem Abendessen mit den Ressortchefs der Nato-Staaten in Bukarest, neben Transformatoren zur Stromproduktion seien Patriot-Raketen das, was sein Land derzeit am dringendsten benötige. Über das Luftabwehrsystem verfügt auch die Bundeswehr. Deutschland hatte dem Nachbarn Polen kürzlich eine Patriot-Lieferung zur Sicherung seines Luftraums angeboten. Die Regierung in Warschau hatte daraufhin vorgeschlagen, das System stattdessen an die Ukraine abzugeben.

Deutschland stellt der Ukraine über 350 Generatoren zur Verfügung. Dies teilte Regierungssprecher Hebestreit nach einem Telefonat von Bundeskanzler Scholz mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit.

Die Nato-Außenminister setzen ihr Treffen in der rumänischen Hauptstadt heute mit Beratungen über den künftigen Umgang mit China fort.

