Der ungarische Premierminister Viktor Orban (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Markus Schreiber)

Das Außenministerium in Kiew kündigt an, den ungarischen Botschafter wegen - Zitat - "komplett inakzeptabler" - Bemerkungen von Ministerpräsident Orban einzubestellen. Die Regierung in Budapest versuche bewusst die Beziehungen zwischen beiden Staaten zu zerstören, man behalte sich weitere Maßnahmen vor. Demnach soll Orban die Ukraine als eine Art "Niemandsland" bezeichnet und mit Afghanistan verglichen haben. Von Ungarn lag zunächst keine Stellungnahme zu den Vorwürfen vor.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.