Kiews Bürgermeister Vitaliy Klitschko spricht mit den Medien in der Nähe eines Wohnhauses, das von der russischen Armee beschossen wurde. (dpa/Sergei Chuzavkov)

Wie die stellvertretende Ministerpräsidentin Wereschtschuk bekanntgab, plant die ukrainische Regierung die Öffnung von neun Fluchtkorridoren aus Gebieten, die von russischen Truppen belagert werden. Das ukrainische Militär wehrte eigenen Angaben zufolge einen russischen Versuch ab, die Kontrolle über die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer zu übernehmen. In mehreren Teilen des Landes warnten Sirenen vor Luftangriffen, darunter in Odessa im Süden und Tschernihiw im Norden der Ukraine. Das Moskauer Verteidigungsministerium meldete, Russland kontrolliere die gesamte Region Cherson im Süden der Ukraine. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist schwierig.

Heute sind neue Verhandlungen zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine angesetzt. Außerdem reisen die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien als Vertreter des EU-Rates zu Gesprächen nach Kiew.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.