Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, spricht per Videoschalte im Münchner Stadtrat. München ist die Partnerstadt von Kiew. (dpa | Sven Hoppe)

In einer per Video übertragenen Rede an den Münchner Stadtrat sagte Klitschko, jeden Moment könnten Bomben fallen, nicht weit vom Stadtzentrum entfernt seien Explosionen zu hören. Nach seinen Angaben ist Kiew halbleer. Millionen Menschen seien aus der Hauptstadt und dem Umland geflohen.

Klitschko warf dem russischen Präsidenten Putin vor, die Interessen Russlands wichtiger zu nehmen als Menschenleben und die Sicherheit in Europa. Ganz Europa könne sich nicht sicher vor der russischen Aggression fühlen. Klitschko appellierte an Deutschland, die Ukraine militärisch stärker zu unterstützen, damit diese den russischen Streitkräften mehr entgegensetzen könne. Zudem sei es wichtig, dass sämtliche Wirtschaftsbeziehungen zu Russland beendet würden.

München ist die Partnerstadt Kiews. Der Münchner Stadtrat will direkte Hilfe leisten und von Klitschko erfahren, was momentan am dringendsten benötigt wird. In der Ratssitzung sollte es zudem eine Gedenkminute für die Menschen geben, die durch den russischen Angriffskrieg getötet wurden.

