"Killers of the Flower Moon" mit Robert de Niro ( l.) und Leonardo DiCaprio (r.) ist für den US-Filmverband der Film des Jahres 2023. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Apple Studios)

Auch der Regiepreis geht an Scorsese.

Zu den besten Hauptdarstellern kürte der Verband Paul Giamatti für seine Rolle in "The Holdovers" und Lily Gladstone für ihre Rolle in "Killers of the Flower Moon".

In der Sparte Internationaler Film siegte das französische Justizdrama "Anatomie eines Falls". Die Deutsche Sandra Hüller spielt darin eine Schriftstellerin, die angeklagt ist, ihren Mann im gemeinsamen Haus umgebracht zu haben.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.