Der US-amerikanische Songtexter Norman Gimbel ist tot.

Er starb bereits am 19. Dezember im Alter von 91 Jahren im kalifornischen Montecito, wie erst jetzt bekannt wurde. Zu seinen größten Erfolgen gehörten die Lieder "The Girl from Ipanema" und "Killing Me Softly", die 1965 und 1973 mit einem Grammy ausgezeichnet wurden. Für "It Goes Like It Goes", gesungen von Jennifer Warnes, erhielt Gimbel 1973 einen Oscar.