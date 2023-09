Russland-Besuch

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wird in den kommenden Tagen Russlands Präsident Wladimir Putin treffen, hier ein Archivfoto (dpa / AP / Reuters)

Nach Angaben der Staatsagentur KCNA befindet er sich an Bord eines gepanzerten Zugs und wird von Vertretern der Regierung, der Kommunistischen Partei und des Militärs begleitet. Zuvor hatte Moskau bereits bekannt gegeben, dass ein Treffen mit Staatschef Putin in Wladiwostok geplant sei. Der südkoreanische Fernsehsender YTN berichtete, die Regierung in Seoul rechne für Mittwoch mit der geplanten Zusammenkunft. Im Vorfeld wurde vor allem von westlicher Seite vermutet, dass Russland für seinen Krieg gegen die Ukraine nordkoreanische Waffen kaufen wolle.

Kim wiederum soll Berichten zufolge an Technologien für Satelliten und U-Boote sowie Nahrungsmitteln für sein verarmtes Land interessiert sein.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.