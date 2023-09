Russland-Besuch

Dieses von Nordkorea veröffentlichte Foto soll Machthaber Kim Jong Un bei seiner Abreise in Pjöngjang zeigen. (AFP / STR)

Das Treffen soll in den kommenden Tagen im fernen Osten Russlands stattfinden - bisher hat Moskau jedoch weder das Datum noch den genauen Ort angegeben. Im Vorfeld wurde vor allem von westlicher Seite vermutet, dass Russland für seinen Krieg gegen die Ukraine nordkoreanische Waffen kaufen will. Kim wiederum soll Berichten zufolge an Technologien für Satelliten und U-Boote sowie Nahrungsmitteln für sein verarmtes Land interessiert sein.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.