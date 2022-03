Kim Jong Un beobachtet einen Raketentest (Archivbild) (imago images/Xinhua)

Das sagte Machthaber Kim Jong Un der staatlichen Agentur KCNA zufolge in einer Rede vor Beamten, Wissenschaftlern und Technikern, die an dem jüngsten Test beteiligt waren. Er begründete dies mit der Sicherheit seines Landes, das sich gegen Bedrohungen und Erpressungen von außen wappnen müsse. Am Donnerstag soll Nordkorea eine Interkontinental-Rakete getestet haben. Das Regime in Pjöngjang wurde dafür insbesondere von den USA, Japan und Südkorea verurteilt, die Vereinigten Staaten weiteten zudem ihre Sanktionen aus.

Nordkorea hat in diesem Jahr bereits viele Raketen getestet und damit wiederholt gegen UNO-Resolutionen verstoßen.

