Wladimir Putin und Kim Jong Un am Weltraumbahnhof Wostotschny. (IMAGO / ITAR-TASS / Mikhail Metzel)

Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet, Putin habe eine Einladung Kims nach Nordkorea angenommen. Ein Zeitpunkt wurde nicht genannt, auch eine Bestätigung aus Moskau liegt bisher nicht vor.

Putin hatte Kim gestern auf dem Weltraumbahnhof Wostotschny im Fernen Osten Russlands empfangen. Zum Abschluss des Treffens betonte er die Freundschaft zwischen beiden Ländern und erklärte, er sehe Möglichkeiten für eine militärische Zusammenarbeit mit Nordkorea.

Experten gehen davon aus, dass Russland an Waffen aus Nordkorea interessiert ist. Der Direktor des Internationalen Instituts für Nordkorea-Studien, An Chan-il, sagte, sollte Moskau in großen Mengen Mehrfachraketenwerfer und andere Artilleriegeschosse von Pjöngjang erhalten, könnte dies einen erheblichen Einfluss auf den Krieg in der Ukraine haben.

