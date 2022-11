Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Der Bauch einer Schwangeren (IMAGO / Shotshop)

Schweizer Behörden hätten nicht im Sinne des Kindeswohls entschieden, indem sie zwei Männer als Eltern ablehnten, urteilte das Gericht in Straßburg. Ein gleichgeschlechtliches Paar hatte mithilfe einer Leihmutter in den USA ein Kind bekommen. In der Schweiz ist Leihmutterschaft verboten. Ein kalifornisches Gericht erklärte die beiden Männer daraufhin in der Geburtsurkunde zu den rechtmäßigen Eltern. Die Schweizer Behörden erkannten nur den genetischen Vater als Elternteil an.

