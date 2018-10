Arbeitsminister Heil und Familienministerin Giffey wollen die staatlichen Leistungen für Kinder aus einkommensschwachen Familien verbessern.

Die beiden SPD-Politiker sagten der Zeitung "Die Welt", profitieren sollten Kinder, deren Eltern entweder erwerbslos seien oder im Niedriglohnsektor arbeiteten. Unter anderem soll das Schulstarterpaket, mit dem Kinder zu Schulbeginn unterstützt werden können, von 100 auf 150 Euro aufgestockt werden. Auch der Kinderzuschlag für Familien, die wegen ihrer Kinder in den Bezug von Hartz-IV-Leistungen zu fallen drohen, soll steigen - zunächst von 170 auf 183 Euro. - Die Minister wollen ihre Vorschläge noch in diesem Jahr im Kabinett einbringen. Die Regelungen, von denen laut Heil mehr als eine Million Kinder profitieren könnten, sollen zum 1. Juli 2019 in Kraft treten.