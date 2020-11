Um die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern auszubauen, stellt der Bund den Ländern zusätzlich 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung.

Der Bundestag billigte einen Gesetzentwurf zur Einrichtung eines Sondervermögens in Höhe von zwei Milliarden Euro. Dazu kommen weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Familienministerin Giffey erklärte, damit würden auch die Weichen für einen Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter gestellt. Die SPD-Politikerin rief Bund und Länder auf, sich noch in diesem Jahr über die Umsetzung zu verständigen. Neben Union und SPD unterstützten auch die Grünen die Vorlage. Die übrigen Oppositionsparteien enthielten sich der Stimme. FDP und Linke beklagten Verzögerungen beim zugesagten Rechtsanspruch, die AfD bemängelte eine Bevorzugung von staatlichen Einrichtungen gegenüber der familiären Betreuung.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.