Eine Zulassung für diese Altersgruppe könne für den Impfstoff von Biontech noch in diesem Monat erwartet werden, heißt es in einem Bericht des Ministeriums. Über die Verteilung der ersten angekündigten Lieferung von rund 2,4 Millionen Dosen will das Ministerium demnach in den kommenden Tagen mit den Ländern, niedergelassenen Ärzten sowie dem Pharma-Großhandel beraten.

